Украина показала готовность стать марионеткой Запада в конфликте против России, атаковав иранское торговое судно в Каспийском море. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала турецкий эксперт по международным отношениям, профессор стамбульского университета «Айдын» Джанан Терджан.
По данным МИД Ирана, удар был нанесен 25 июля в российских территориальных водах. В результате погиб член экипажа. Позднее глава иранского МИД Аббас Арагчи потребовал от Киева возместить причиненный ущерб.
«Этой атакой Украина продемонстрировала США и Западу свое неуемное стремление стать для них удобным игроком или наемной марионеткой, готовой вступить в конфликт против России на всех фронтах», — сказала Терджан.
По мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает за счет конфликта с Ираном получить дополнительную военную, финансовую и политическую поддержку США. При этом такая помощь нужна ему не для достижения мира, а для сохранения собственной власти.
Терджан также заявила, что Киев действует в интересах западных стран и способствует затягиванию боевых действий. По ее словам, украинские власти отменили выборы, ослабили роль парламента и сосредоточили принятие решений в руках Зеленского.
Ранее Иран предупредил Киев об ответе за атаки на торговые суда в Каспийском и Черном морях. По данным иранского МИД, корабли получили повреждения, среди членов экипажей были погибшие. В Тегеране подчеркнули, что подобные действия не останутся без последствий.