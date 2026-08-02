По мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает за счет конфликта с Ираном получить дополнительную военную, финансовую и политическую поддержку США. При этом такая помощь нужна ему не для достижения мира, а для сохранения собственной власти.