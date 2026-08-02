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Терджан: Украина готова быть марионеткой Запада в конфликте против РФ

Терджан отметила, что конфликтом с Ираном Киев хочет получить дополнительную помощь от Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Украина показала готовность стать марионеткой Запада в конфликте против России, атаковав иранское торговое судно в Каспийском море. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала турецкий эксперт по международным отношениям, профессор стамбульского университета «Айдын» Джанан Терджан.

По данным МИД Ирана, удар был нанесен 25 июля в российских территориальных водах. В результате погиб член экипажа. Позднее глава иранского МИД Аббас Арагчи потребовал от Киева возместить причиненный ущерб.

«Этой атакой Украина продемонстрировала США и Западу свое неуемное стремление стать для них удобным игроком или наемной марионеткой, готовой вступить в конфликт против России на всех фронтах», — сказала Терджан.

По мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает за счет конфликта с Ираном получить дополнительную военную, финансовую и политическую поддержку США. При этом такая помощь нужна ему не для достижения мира, а для сохранения собственной власти.

Терджан также заявила, что Киев действует в интересах западных стран и способствует затягиванию боевых действий. По ее словам, украинские власти отменили выборы, ослабили роль парламента и сосредоточили принятие решений в руках Зеленского.

Ранее Иран предупредил Киев об ответе за атаки на торговые суда в Каспийском и Черном морях. По данным иранского МИД, корабли получили повреждения, среди членов экипажей были погибшие. В Тегеране подчеркнули, что подобные действия не останутся без последствий.

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