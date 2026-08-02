Более 600 БПЛА: Что известно о ночной атаке ВСУ на 16 регионов России

Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом утром в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.
В сводке ведомства говорится, что БПЛА ВСУ были сбиты над 16 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.
Над одной только Ростовской областью силы ПВО уничтожили почти 150 беспилотников.
Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку Киева массированной и уточнил, что вражеские дроны ликвидированы в городе Каменске-Шахтинском и еще в 7 районах области. «К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — заявил глава региона. По его данным, в Миллеровском районе загорелся кабель на крыше элеватора.
В сторону Москвы этой ночью летели шесть беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили их все, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
А в Саратовской области в результате атаки ВСУ погибли два местных жителя.
Дроны повредили инфраструктуру в Саратове и Энгельсе.