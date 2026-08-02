В России 2 августа отмечают День ВДВ

Аналогичную цену заплатили англичане и американцы во время высадки в Нормандии 1944 года, бросив десятки тысяч человек на парашютах и планёрах в тыл немцам, чтобы выиграть время и дать войскам закрепиться на побережье. Позже в этом же году они заплатили намного больше при неудачной попытке прорвать немецкий фронт в Нидерландах: десантники столкнулись с укрепленной обороной, понесли огромные потери и не выполнили задачи, и одна только британская 1-я воздушно-десантная дивизия потеряла восемь тысяч человек, — больше половины состава.