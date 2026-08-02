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ВС РФ нанесли удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ

ВС России поразили украинские резервуары с горючим, используемые в интересах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В порту Одессы поражены резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии. В порту Николаева удар пришелся по морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров.

«Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н. п. Затока поражено судно типа “сухогруз”, перевозившее военное имущество», — говорится в сообщении ведомства.

Для ударов применялись высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.

Накануне ВС РФ поразили два сухогруза, которые перевозили военные грузы в один из украинских портов. Суда находились на переходе морем южнее Одессы. В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах ВСУ.

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