ВС РФ нанесли удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В порту Одессы поражены резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии. В порту Николаева удар пришелся по морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров.
«Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н. п. Затока поражено судно типа “сухогруз”, перевозившее военное имущество», — говорится в сообщении ведомства.
Для ударов применялись высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.
Накануне ВС РФ поразили два сухогруза, которые перевозили военные грузы в один из украинских портов. Суда находились на переходе морем южнее Одессы. В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах ВСУ.