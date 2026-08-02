ВС РФ нанесли удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ

Накануне ВС РФ поразили два сухогруза, которые перевозили военные грузы в один из украинских портов. Суда находились на переходе морем южнее Одессы. В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах ВСУ.