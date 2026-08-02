«Откровенная ложь»: Эксперт назвал реальные потери ВСУ после слов Зеленского

Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли около 50 тысяч военнослужащих погибшими. При этом в феврале он называл другую оценку — 55 тысяч погибших. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru заявил, что не согласен с озвученными Зеленским данными. По его мнению, реальные потери значительно выше.