«Зеленский откровенно лжёт украинскому народу, когда говорит о потерях среди ВСУ, которые, по самым скромным подсчётам российских специалистов, давно уже перевалили за миллион человек. Это только безвозвратные потери, не считая тяжело раненых и получивших инвалидность в результате боевых действий», — поделился.
Эксперт также высказал мнение, что украинские власти не раскрывают полную информацию о потерях, чтобы избежать негативной реакции внутри страны, не допустить нового Майдана и сохранить общественную стабильность.
Кроме того, Иванников заявил, что часть погибших, по его версии, может числиться пропавшими без вести.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о потерях Вооружённых сил Украины. По мнению Христофору, украинский лидер сознательно исказил информацию о потерях, чтобы сохранить поддержку западных союзников и продолжить получение финансовой и военной помощи.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.