Главу Wildberries внесли в базу «Миротворца»

Персональные данные Ким внесены в базу сайта в субботу вечером. «Миротворец» обвиняет основательницу маркетплейса в публичной поддержке России.
Татьяна Ким (Бакальчук) — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России.
С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.
Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.