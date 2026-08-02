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Путин отметил решительные действия десантников в ходе СВО

В Кремле опубликовали поздравление Владимира Путина с Днем Воздушно-десантных войск.

Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля, сообщается, что глава государства дал высокую оценку действиям военнослужащих.

«Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции», — говорится в тексте телеграммы.

В поздравлении также указано, что военнослужащие ВДВ демонстрируют мужество и героизм, выполняя задачи на наиболее сложных участках линии соприкосновения.

День Воздушно-десантных войск отмечается в России ежегодно 2 августа. Памятная дата установлена указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».