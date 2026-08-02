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Главу Wildberries Татьяну Ким добавили в базу «Миротворца»*

Основательницу крупнейшего маркетплейса Wildberries Татьяну Ким внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец»*. Ресурс мотивировал такое решение тем, что предпринимательница занимается публичной поддержкой России.

Источник: Life.ru

В карточке бизнесвумен на портале указаны причины попадания в данный список, среди которых числится «финансирование агрессии» и «пособничество» действиям властей РФ. Сайт аргументирует свои претензии активной гражданской позицией владелицы компании.

До этого психолог и видеоблогер Вероника Степанова тоже попала в базу «Миротворца»*. Причиной стала её позиция, которую создатели сайта сочли поддержкой России. Её личные данные появились в открытом доступе.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.

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