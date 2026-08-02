Жильцы многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что при атаке беспилотных летательных аппаратов в Саратове пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а восстановительные работы планируется начать в ближайшее время.
Ранее глава региона информировал о двух погибших в результате удара вражеских БПЛА, а также о пострадавших и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На время обследования здания жителей многоквартирного дома в Энгельсе планируется разместить в пункте временного размещения.
«В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь… Восстановительные работы должны начать в кратчайшие сроки. Необходимые средства будут выделены. Проговорили с жителями, что в ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения», — написал глава региона в канале на платформе «Макс».
Кроме того, Бусаргин уточнил, что развернуты два оперативных штаба и налажен прием заявлений от граждан на получение материальной помощи.