Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жильцы многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове

В результате атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе погибли два человека, несколько жителей многоквартирного дома получили ранения.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что при атаке беспилотных летательных аппаратов в Саратове пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а восстановительные работы планируется начать в ближайшее время.

Ранее глава региона информировал о двух погибших в результате удара вражеских БПЛА, а также о пострадавших и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На время обследования здания жителей многоквартирного дома в Энгельсе планируется разместить в пункте временного размещения.

«В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь… Восстановительные работы должны начать в кратчайшие сроки. Необходимые средства будут выделены. Проговорили с жителями, что в ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения», — написал глава региона в канале на платформе «Макс».

Кроме того, Бусаргин уточнил, что развернуты два оперативных штаба и налажен прием заявлений от граждан на получение материальной помощи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше