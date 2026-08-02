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Лукашенко поздравил сотрудников КГК с профессиональным праздником

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Александр Лукашенко адресовал теплые слова работникам и ветеранам Комитета государственного контроля по случаю их профессионального праздника, проинформировали в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

По словам президента, неизменными приоритетами в работе ведомства остаются обеспечение экономической безопасности республики, контроль за социально-экономическим развитием и эффективным расходованием бюджетных средств, а также защита прав граждан.

Глава государства добавил, что стоящие перед КГК задачи требуют продуманных и взвешенных решений, а также умения соблюдать разумный баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов.

«Ваш ежедневный труд — истинное служение Родине на принципах высочайшей самоотдачи, объективности и законности», — сказал Лукашенко.

Президент поблагодарил ветеранов, которые заложили лучшие традиции ведомства. Он выразил уверенность, что профессиональные знания и опыт, внедрение прогрессивных технологий, а также активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений и в дальнейшем будут надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных результатов.

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