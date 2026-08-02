Лукашенко поздравил сотрудников КГК с профессиональным праздником

По словам президента, неизменными приоритетами в работе ведомства остаются обеспечение экономической безопасности республики, контроль за социально-экономическим развитием и эффективным расходованием бюджетных средств, а также защита прав граждан.
Глава государства добавил, что стоящие перед КГК задачи требуют продуманных и взвешенных решений, а также умения соблюдать разумный баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов.
«Ваш ежедневный труд — истинное служение Родине на принципах высочайшей самоотдачи, объективности и законности», — сказал Лукашенко.
Президент поблагодарил ветеранов, которые заложили лучшие традиции ведомства. Он выразил уверенность, что профессиональные знания и опыт, внедрение прогрессивных технологий, а также активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений и в дальнейшем будут надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных результатов.