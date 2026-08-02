Лукашенко поздравил сотрудников КГК с профессиональным праздником

Президент поблагодарил ветеранов, которые заложили лучшие традиции ведомства. Он выразил уверенность, что профессиональные знания и опыт, внедрение прогрессивных технологий, а также активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений и в дальнейшем будут надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов.