Кабмин Армении ушел в отставку

Правительство Армении сложило полномочия в день первой сессии парламента нового созыва. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительства подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку», — заявил Пашинян.
Как отметил глава кабмина, члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.
В конституции также закреплено, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.
Таким образом, действующий премьер Никол Пашинян снова возглавит правительство Армении.
Согласно конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.