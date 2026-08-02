Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин Армении ушел в отставку

Никол Пашинян объявил о сложении полномочий правительства Армении в соответствии с конституцией. Президент примет отставку кабмина и назначит премьер-министра от парламентского большинства.

Источник: Tigran Kharatyan/CC0

Правительство Армении сложило полномочия в день первой сессии парламента нового созыва. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительства подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку», — заявил Пашинян.

Как отметил глава кабмина, члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.

В конституции также закреплено, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

Таким образом, действующий премьер Никол Пашинян снова возглавит правительство Армении.

Согласно конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. При этом премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше