«Планка может упасть»: Экс-капеллан ВСУ предупредил Киев о риске нового майдана

«Но возможна ситуация, когда у людей “упадёт планка” и они выйдут против власти. Оружия на Украине полно, его можно купить через интернет, через тюремное сообщество. У многих оно лежит дома. Ситуация пока не дошла до точки кипения, но заметна динамика», — сказал он.