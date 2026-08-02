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«Планка может упасть»: Экс-капеллан ВСУ предупредил Киев о риске нового майдана

Рост недовольства среди украинцев со временем способен привести к новому майдану, считает бывший капеллан ВСУ Максим Николаюк. По его мнению, пока ситуация не достигла критической отметки, но напряжение продолжает усиливаться. Об этом он сообщил Kp.ru.

Источник: Life.ru

Вероятность массовых протестов Николаюк связывает с тем, что общественное недовольство постепенно накапливается. При этом бывший капеллан уверен, что сложившаяся после госпереворота политическая система не допускает протестных выступлений, направленных против действующей власти.

«Но возможна ситуация, когда у людей “упадёт планка” и они выйдут против власти. Оружия на Украине полно, его можно купить через интернет, через тюремное сообщество. У многих оно лежит дома. Ситуация пока не дошла до точки кипения, но заметна динамика», — сказал он.

Ещё одним тревожным сигналом собеседник считает участившиеся конфликты с сотрудниками территориальных центров комплектования. По его словам, жители всё чаще собираются группами, силой освобождают задержанных мужчин, нападают на работников военкоматов и переворачивают их служебные автомобили.

Ранее сообщалось, что уже больше двух недель в центре Киева продолжаются акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Очередной митинг состоялся 1 августа и стал уже 17-м подряд. Собравшиеся вновь потребовали пересмотреть кадровые решения, принятые после смены руководства военного ведомства.

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