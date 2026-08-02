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Правительство Пашиняна ушло в отставку в день открытия парламента

Правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна ушло в отставку. Это обычная процедура в день открытия Национального собрания нового созыва, сообщил господин Пашинян в Telegram.

Правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна ушло в отставку. Это обычная процедура в день открытия Национального собрания нового созыва, сообщил господин Пашинян в Telegram.

«Согласно статье 158 Конституции, правительство подает в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания», — напомнил армянский премьер-министр. Отставку принимает президент страны. Члены правительства продолжают выполнять свои обязанности, отметил Никол Пашинян.

По Конституции Армении президент немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В пятнадцатидневный срок премьер представляет президенту кандидатов на посты вице-премьеров и министров. После этого у главы государства будет три дня, чтобы одобрить кандидатуры либо обратиться в Конституционный суд.

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