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Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил десантников с Днем ВДВ

Белоусов отметил, что десантники эффективно выполняют задачи в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава ведомства отметил, что современные десантники эффективно выполняют задачи в зоне спецоперации. За проявленные мужество и героизм 111 военнослужащих ВДВ удостоены звания Героя России.

«Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск успешно продолжают традиции предшественников. Действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивают национальные интересы страны», — говорится в поздравлении.

Белоусов подчеркнул, что девиз «Никто, кроме нас!» отражает предназначение десантников — выполнять ответственные задачи на наиболее трудных и опасных участках. Министр пожелал бойцам и ветеранам крепкого здоровья и новых побед.

Немногим ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что десантники золотыми буквами пишут современную историю в зоне СВО. Он отметил, что «крылатая пехота» действует на самых ответственных участках фронта. Глава СВР также поздравил личный состав ВДВ с профессиональным праздником.

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