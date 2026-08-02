Украинский сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых раскрываются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан — их называют «изменниками родины». В базе данных сайта также находятся сведения о многих российских деятелях культуры и других граждан из разных стран.