Украина внесла основательницу Wildberries в базу «Миротворца»

Информация о внесении ее данных появилась в субботу вечером. «Миротворец» обвиняет Ким в публичной поддержке России.
Татьяна Ким (Бакальчук) является основательницей онлайн-ретейлера Wildberries, который она запустила во время декретного отпуска, став одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в РФ.
В мае этого года глава российского маркетплейса побывала в Беларуси, где встретилась с премьер-министром республики Александром Турчиным и посетила логистический центр компании в парке «Великий камень».
С начала прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в различных регионах России, включая Ставрополье, Подмосковье, Петербург, Краснодар, Симферополь, Волгоград, Удмуртию, Ленинградскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области. В результате атак несколько человек погибли, десятки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту теракта.
Украинский сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых раскрываются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан — их называют «изменниками родины». В базе данных сайта также находятся сведения о многих российских деятелях культуры и других граждан из разных стран.