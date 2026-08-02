Бывший депутат парламента Великобритании Джек Лопрести присоединился к украинской бригаде «Азов»* (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщил телеканал «Мы — Украина».
По данным источника, до 2025 года Лопрести занимал пост заместителя председателя Консервативной партии, после чего завершил политическую карьеру. Теперь, как утверждается, он вошёл в состав украинского подразделения.
Сам Лопрести назвал «Азов»* «символом устойчивости и бескомпромиссности». Других комментариев по поводу своего решения бывший британский парламентарий пока не сделал.
«Мужчина был весь черный»: прохожие рассказали о первых пострадавших при взрыве на Кудринской.