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Экс-британский депутат вступил в украинский батальон «Азов»*

Бывший депутат парламента Великобритании Джек Лопрести присоединился к украинской бригаде «Азов»* (признана террористической организацией и запрещена в России).

Бывший депутат парламента Великобритании Джек Лопрести присоединился к украинской бригаде «Азов»* (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщил телеканал «Мы — Украина».

По данным источника, до 2025 года Лопрести занимал пост заместителя председателя Консервативной партии, после чего завершил политическую карьеру. Теперь, как утверждается, он вошёл в состав украинского подразделения.

Сам Лопрести назвал «Азов»* «символом устойчивости и бескомпромиссности». Других комментариев по поводу своего решения бывший британский парламентарий пока не сделал.

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