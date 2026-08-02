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В Британии заявили, что страна практически лишилась свободы слова

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что в стране становится всё больше ограничений на публичные высказывания.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что в стране становится всё больше ограничений на публичные высказывания. По его мнению, список тем, обсуждение которых может повлечь серьёзные последствия, постоянно расширяется.

Как сообщает РИА Новости, Мюррей также обратил внимание на законопроект о государственной безопасности, который рассматривает британский парламент. По его словам, документ предусматривает ответственность за получение информации от государств, признанных Лондоном «враждебными».

Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена ответить на новые антироссийские санкции, введённые Великобританией.

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