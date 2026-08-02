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Правительство Армении ушло в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства. Соответствующее заявление прозвучало на заседании кабинета министров, прямая трансляция которого велась агентством Armenpress. Отставка состоялась в день открытия первой сессии парламента нового созыва.

Глава правительства пояснил, что процедура строго регламентирована конституцией: в день начала работы нового состава парламента кабинет министров направляет президенту прошение об отставке, и глава государства принимает его.

Несмотря на формальный уход, все члены действующего кабмина продолжат выполнять свои функции вплоть до назначения нового правительства. Дальнейший порядок действий также прописан в основном законе страны. После того как парламент нового созыва приступит к полномочиям, президент безотлагательно выдвигает на пост премьера кандидата от парламентского большинства — им станет Никол Пашинян. На формирование нового состава кабинета министров отводится пятнадцать дней. В течение первых пяти суток премьер-министр представляет президенту кандидатуры вице-премьеров и министров, после чего глава государства обязан в трехдневный срок либо утвердить их, либо обратиться в Конституционный суд.

Ранее в Армении сообщили, когда может пройти референдум по вступлению страны в ЕС.

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