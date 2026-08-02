Католикос всех армян впервые не выступил на открытии первой сессии парламента

Католикос всех армян Гарегин II не выступил с приветственной речью на открытии первой сессии армянского парламента. Согласно армянскому законодательству, на данном мероприятии имеют право говорить президент и католикос всех армян. На мероприятии выступил только президент Ваагн Хачатурян, передает «Sputnik Армения». Это первый раз в истории современной Армении, когда парламент нового созыва начал работу без благословения католикоса.