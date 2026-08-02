Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы

«Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям», — сказал Шеремет.