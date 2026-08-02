Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Источник: AP 2024

«Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям», — сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский фактически устроил геноцид и репрессии в отношении украинского народа.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше