Зеленский запустил план по уничтожению Украины, считает депутат Госдумы

«Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям», — сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский фактически устроил геноцид и репрессии в отношении украинского народа.
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