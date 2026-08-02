Он рассказал, что сегодня в стране считается нормальным оскорбления в адрес России, неуважительное отношение к советскому прошлому, а также запрет русского языка.
«На Украине в 7 лет или в детском саду уже говорят, что русские “москали” и их надо убивать», — сказал Азаров, отмечая, что подобное отношение потворствуется киевскими властями.
Касаясь темы национализма, Азаров подчеркнул, что Украина в этом смысле давно переплюнула страны Прибалтики, в которых всегда наблюдалась выраженная ненависть к русскоязычным.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.