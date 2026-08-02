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Германия призвала Еврокомиссию защищать внешние границы ЕС

Германия призвала Еврокомиссию сосредоточиться на охране внешних границ ЕС на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Источник: Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль обратился к Еврокомиссии с призывом сделать охрану внешних рубежей Евросоюза приоритетной задачей. Поводом для этого заявления стал массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута, о чем информирует издание Bild.

«Он (Вадефуль — ред.) призвал Еврокомиссию отдать наивысший приоритет защите внешних границ», — указывается в материале газеты.

По словам министра, для противодействия нелегальной миграции государствам Европы необходимо взаимодействие с внешними партнерами, в частности с Марокко. Как подчеркивает издание, масштабного миграционного кризиса в Европе удалось избежать, однако ситуация продолжает оставаться сложной.

В пятницу градоначальник Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки из Марокко на территорию анклава проникли около 60 тысяч человек. В свою очередь, газета 20minutos, ссылаясь на данные испанских правоохранителей, передавала, что примерно 53 тысячи мигрантов приняли решение добровольно возвратиться в Марокко.

Сеута представляет собой испанский анклав, находящийся на севере Африки и граничащий с Марокко. Вместе с Мелильей он формирует единственный сухопутный участок границы между Евросоюзом и Африканским континентом, а также считается одним из основных путей нелегальной миграции в ЕС.

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