ВС РФ поразили логистические центры Украины, используемые в интересах ВСУ

В ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли эти удары с использованием оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Российские военные также ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 156 районах.