Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили логистические центры Украины, используемые в интересах ВСУ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры и логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

В ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли эти удары с использованием оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Российские военные также ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 156 районах.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше