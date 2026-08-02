ВС РФ поразили логистические центры Украины, используемые в интересах ВСУ

В ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли эти удары с использованием оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Российские военные также ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 156 районах.
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