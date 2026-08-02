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Лукашенко: ССО зарекомендовали себя как надежный оплот нацбезопасности

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов сил специальных операций с Днем десантников и ССО, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Военное информагентство "Ваяр"

Белорусский лидер отметил, что уже почти столетие «голубые береты» надежно защищают интересы Родины, ежедневно подтверждая справедливость знаменитого девиза «Никто, кроме нас».

«В рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись Вооруженных Сил. И в сражениях Великой Отечественной войны, и в ходе локальных конфликтов в самых сложных условиях неустрашимые, непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в настоящее время личный состав ССО успешно продолжает традиции Воздушно-десантных войск и зарекомендовал себя как надежный гарант национальной безопасности.

Александр Лукашенко также выделил ключевые качества военнослужащих сил специальных операций: отвагу и непоколебимый характер, высокую профессиональную подготовку, верность Родине, несломленный боевой дух и стойкость.

Глава государства выразил особую благодарность ветеранам за их вклад в сохранение и развитие традиций легендарной крылатой пехоты. Он подчеркнул, что служба в этой части является делом настоящих мужчин, представляющим собой испытание на прочность и закалку на всю жизнь.

«Твердо уверен, что вы никогда не подведете и всегда будете гарантом безопасности нашей страны и спокойствия граждан», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко пожелал личному составу, ветеранам ССО и их близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов в службе на благо Беларуси.

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