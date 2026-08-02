Лукашенко: ССО зарекомендовали себя как надежный оплот нацбезопасности

Глава государства выразил особую благодарность ветеранам за их вклад в сохранение и развитие традиций легендарной крылатой пехоты. Он подчеркнул, что служба в этой части является делом настоящих мужчин, представляющим собой испытание на прочность и закалку на всю жизнь.