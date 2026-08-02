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Правящая партия Армении внесла кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Никол Пашинян выдвинут правящей партией на должность главы кабинета министров Армении. Решение принято на основании итогов выборов, где «Гражданский договор» набрал 49,7% голосов.

Источник: Reuters

Правящая партия «Гражданский договор», сформировавшая большинство в парламенте по итогам выборов, состоявшихся 7 июня, предложила на пост главы кабинета министров своего лидера Никола Пашиняна. Информация об этом содержится в заявлении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В тексте обращения отмечается, что партия, опираясь на статью 149 Конституции Армении и обладая статусом парламентского большинства в Национальном собрании, передала президенту республики полный комплект документов для утверждения кандидатуры Пашиняна. Данное действие направлено на реализацию конституционной процедуры назначения премьер-министра.

Согласно итогам голосования 7 июня, правящая партия «Гражданский договор» получила поддержку 49,7456% избирателей. За блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна проголосовали 23,2710% граждан, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набрал 9,9231% голосов.

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