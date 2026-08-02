Правящая партия Армении внесла кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Правящая партия «Гражданский договор», сформировавшая большинство в парламенте по итогам выборов, состоявшихся 7 июня, предложила на пост главы кабинета министров своего лидера Никола Пашиняна. Информация об этом содержится в заявлении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В тексте обращения отмечается, что партия, опираясь на статью 149 Конституции Армении и обладая статусом парламентского большинства в Национальном собрании, передала президенту республики полный комплект документов для утверждения кандидатуры Пашиняна. Данное действие направлено на реализацию конституционной процедуры назначения премьер-министра.
Согласно итогам голосования 7 июня, правящая партия «Гражданский договор» получила поддержку 49,7456% избирателей. За блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна проголосовали 23,2710% граждан, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набрал 9,9231% голосов.