Румыния зафиксировала воздушную цель у границы с Украиной

Сигнал воздушной тревоги был отменен в 9:52, так как цель быстро пропала с экранов радаров и не пересекла границу воздушного пространства Румынии. Румынские власти подчеркивают, что в нынешней геополитической обстановке оповещение граждан о мерах безопасности остается приоритетным направлением работы.