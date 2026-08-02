Румыния зафиксировала воздушную цель у границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что радары ведомства зафиксировали воздушную цель в районе речной границы с Украиной в утренние часы воскресенья. В связи с инцидентом в уезде Тулча была активирована система экстренного оповещения населения RO-Alert.
«Система радиолокационного наблюдения министерства национальной обороны обнаружила утром 2 августа воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения в уезде Тулча, и та передала сообщение RO-Alert», — отметили в оборонном ведомстве.
Сигнал воздушной тревоги был отменен в 9:52, так как цель быстро пропала с экранов радаров и не пересекла границу воздушного пространства Румынии. Румынские власти подчеркивают, что в нынешней геополитической обстановке оповещение граждан о мерах безопасности остается приоритетным направлением работы.
В районах страны, прилегающих к украинской границе, за последние годы неоднократно фиксировались случаи обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов.
Ранее румынским парламентом был принят закон, разрешающий уничтожение дронов, вторгающихся в национальное воздушное пространство. Кроме того, НАТО усилило контроль за воздушной обстановкой над Румынией, разместив дополнительные средства раннего обнаружения.