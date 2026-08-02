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Пашинян назначен премьер-министром Армении

Никол Пашинян официально назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент Ваагн Хачатурян.

Источник: Reuters

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

В тексте документа, опубликованного президентской пресс-службой, говорится: «Назначить Никола Пашиняна премьер-министров Республики Армения».

До этого, согласно конституционной процедуре, кабинет министров сложил полномочия в день открытия первой сессии парламента нового созыва.

Порядок назначения главы правительства закреплен в основном законе страны. Президент обязан незамедлительно утвердить в должности премьера кандидатуру, выдвинутую парламентским большинством, после начала работы нового созыва Национального собрания.

Формирование состава правительства должно завершиться в течение пятнадцати дней с момента назначения премьер-министра. Премьер, в свою очередь, в пятидневный срок представляет президенту предложения по кандидатурам вице-премьеров и министров. Глава государства в течение трех дней принимает решение об их назначении либо направляет запрос в Конституционный суд.

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