В Беларуси завершается формирование новой бригады ССО под Гомелем

«Уже на сегодня сформированы ряд воинских частей и подразделений. Уже призван личный состав, уже набраны офицеры и идет плановая подготовка их к применению по предназначению», — рассказал он, комментируя ход создания 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады.
По словам командующего, в следующем году воинские части и подразделения нового соединения будут передислоцированы в свой пункт постоянной дислокации.
Решение о развертывании отдельной десантно-штурмовой бригады на юге страны было принято для усиления именно этого участка белорусской границы, граничащего с Украиной. О старте формирования нового соединения в августе 2025 года сообщал занимавший тогда пост командующего ССО Вадим Денисенко.
Ильюкевич также поделился планами боевой подготовки сил специальных операций на второе полугодие. По его информации, белорусские военнослужащие в ближайшее время отправятся в Казахстан для участия в совместных тактико-специальных учениях, а сразу после их завершения другая группировка ССО направится в Китай для проведения совместных китайско-белорусских маневров.
Кроме того, он сообщил, что в сентябре на территории республики пройдут тактико-специальное учение с 147-м зенитно-ракетным полком и командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой.