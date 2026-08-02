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В Беларуси завершается формирование новой бригады ССО под Гомелем

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Формирование новой бригады сил специальных операций, которая будет дислоцироваться в Гомельской области, выходит на финишную прямую, заявил командующий ССО Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич в эфире «ВоенТВ».

Источник: Sputnik.by

«Уже на сегодня сформированы ряд воинских частей и подразделений. Уже призван личный состав, уже набраны офицеры и идет плановая подготовка их к применению по предназначению», — рассказал он, комментируя ход создания 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады.

По словам командующего, в следующем году воинские части и подразделения нового соединения будут передислоцированы в свой пункт постоянной дислокации.

Решение о развертывании отдельной десантно-штурмовой бригады на юге страны было принято для усиления именно этого участка белорусской границы, граничащего с Украиной. О старте формирования нового соединения в августе 2025 года сообщал занимавший тогда пост командующего ССО Вадим Денисенко.

Ильюкевич также поделился планами боевой подготовки сил специальных операций на второе полугодие. По его информации, белорусские военнослужащие в ближайшее время отправятся в Казахстан для участия в совместных тактико-специальных учениях, а сразу после их завершения другая группировка ССО направится в Китай для проведения совместных китайско-белорусских маневров.

Кроме того, он сообщил, что в сентябре на территории республики пройдут тактико-специальное учение с 147-м зенитно-ракетным полком и командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой.

Белорусские ССО также примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие» на территории России. Завершит цикл маневров учение с миротворческими силами ОДКБ, которое состоится в Беларуси.

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