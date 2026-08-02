В Беларуси завершается формирование новой бригады ССО под Гомелем

Ильюкевич также поделился планами боевой подготовки сил специальных операций на второе полугодие. По его информации, белорусские военнослужащие в ближайшее время отправятся в Казахстан для участия в совместных тактико-специальных учениях, а сразу после их завершения другая группировка ССО направится в Китай для проведения совместных китайско-белорусских маневров.