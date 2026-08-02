Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин

По информации Национального антитеррористического комитета, вечером в субботу в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, 21 получили ранения.
«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь… Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Глава города сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
«Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Собянин.