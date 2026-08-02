Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь… Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».