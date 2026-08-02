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Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Виновные в совершении теракта в летнем кафе на Кудринской площади в Москве будут найдены и наказаны, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив соболезнования семьям и близким погибших.

Источник: © РИА Новости

По информации Национального антитеррористического комитета, вечером в субботу в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, 21 получили ранения.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь… Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Глава города сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Собянин.

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