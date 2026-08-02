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Мендель рассказала, кто продолжает поддерживать Зеленского

ПАРИЖ, 2 авг — РИА Новости. Совсем немногие на Украине продолжают поддерживать действия Владимира Зеленского, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Источник: Reuters

«Очень немногие. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы», — сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD), комментируя поддержку Зеленского на Украине.

Как отметила Мендель, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера авторитаризма она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации людей.

«Зеленский попрал доверие людей к государству, и это подорвало всякую мотивацию сражаться. Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство: это взаимная нелояльность», — добавила она.