«Очень немногие. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы», — сказала она в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD), комментируя поддержку Зеленского на Украине.
Как отметила Мендель, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера авторитаризма она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации людей.
«Зеленский попрал доверие людей к государству, и это подорвало всякую мотивацию сражаться. Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство: это взаимная нелояльность», — добавила она.