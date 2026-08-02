Таможенники рассказали об очередях на эстонской стороне границы с Россией

«В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ», — говорится в канале СЗТУ на платформе «Макс».
Как отмечают российские таможенники, скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне.
При этом на российской стороне очередей нет, таможенный пост в Ивангороде Ленинградской области работает штатно.
Как добавили в СЗТУ, в субботу, 1 августа, из Эстонии в Россию проследовало 680 человек, в обратном направлении прошло 1190 граждан.