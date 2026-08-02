Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации

По данным издания, в перечень категорий, утративших право на отсрочку от мобилизации, входят студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование; многодетные мужчины с задолженностью по алиментам; лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы; родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, и не отбывает наказание; мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи; лица, работающие на предприятиях и организациях министерства обороны; лица со статусом «ограниченно годен» из-за отмены данной категории. Также лишаются права на отсрочку мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).