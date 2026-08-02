Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации

«Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, в перечень категорий, утративших право на отсрочку от мобилизации, входят студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование; многодетные мужчины с задолженностью по алиментам; лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы; родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, и не отбывает наказание; мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи; лица, работающие на предприятиях и организациях министерства обороны; лица со статусом «ограниченно годен» из-за отмены данной категории. Также лишаются права на отсрочку мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).
Как сообщает «Страна.ua», одна категория украинцев получила отсрочку. Речь идет о мужчинах, у которых сводный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Раньше она предоставлялась только, когда речь шла о прямых родственниках.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.