Пашинян вновь возглавил правительство Армении

После объявления результатов оппозиционные силы, включая «Сильную Армению» и блок «Армения», сообщили о многочисленных нарушениях, применении административного ресурса и давлении на кандидатов. ~Они отказались признавать итоги выборов и обратились в Конституционный суд с требованием их отменить~. О возможном давлении на оппозицию также говорилось в предварительном докладе наблюдательной миссии ОБСЕ.