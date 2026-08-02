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Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Гомельской области Белоруссии началось формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Источник: AP 2024

В Белоруссии началось формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая будет дислоцироваться в Гомельской области.

О создании нового соединения в эфире телеканала «ВоенТВ» сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики полковник Александр Ильюкевич.

По его словам, которые приводит SB.BY, в настоящее время укомплектован ряд воинских частей и подразделений, проведен призыв личного состава и назначены офицеры.

«На сегодняшний день уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, призван личный состав, набраны офицеры. Идёт плановая подготовка к применению по предназначению», — говорится в заявлении.

Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Москва окажет поддержку Минску в случае провокаций на границе с Украиной и иными недружественными государствами.

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