Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Белоруссии началось формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая будет дислоцироваться в Гомельской области.
О создании нового соединения в эфире телеканала «ВоенТВ» сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики полковник Александр Ильюкевич.
По его словам, которые приводит SB.BY, в настоящее время укомплектован ряд воинских частей и подразделений, проведен призыв личного состава и назначены офицеры.
«На сегодняшний день уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, призван личный состав, набраны офицеры. Идёт плановая подготовка к применению по предназначению», — говорится в заявлении.
Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Москва окажет поддержку Минску в случае провокаций на границе с Украиной и иными недружественными государствами.