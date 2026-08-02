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Финская элита хочет войны с Россией, заявил экс-депутат парламента

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сегодня финская элита хочет войны с Россией, чтобы с помощью нее уйти от ответственности за свои провалы в политике страны, рассказал РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

Источник: © РИА Новости

«Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, — все это было сделано незаконно, в обход конституции… Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией — ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности», — сказал переехавший в Россию Туртиайнен.

Он отметил, что с Россией нужно восстанавливать отношения, но после этого нужно взять ответственность за провалы в финской политике, а в этом и заключается самая главная проблема современной Финляндии.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.

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