«Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, — все это было сделано незаконно, в обход конституции… Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией — ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности», — сказал переехавший в Россию Туртиайнен.
Он отметил, что с Россией нужно восстанавливать отношения, но после этого нужно взять ответственность за провалы в финской политике, а в этом и заключается самая главная проблема современной Финляндии.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.