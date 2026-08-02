«Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, — все это было сделано незаконно, в обход конституции… Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией — ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности», — сказал переехавший в Россию Туртиайнен.