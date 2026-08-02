США и Украина проводят консультации о передаче технологий Patriot

Ранее, 31 июля, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проявления Вашингтоном крайней осторожности при выдаче иностранным государствам лицензий на производство американских вооружений. Он отметил, что США не давали согласия на передачу Украине технологий ни для выпуска систем Patriot, ни для производства крылатых ракет Tomahawk, и усомнился в целесообразности такого шага.