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США и Украина проводят консультации о передаче технологий Patriot

США и Украина проводят консультации о передаче технологий для производства Patriot. Конгрессмен Майк Тернер подтвердил переговоры и назвал решение трудным.

Источник: Reuters

США и Украина ведут консультации по вопросу о потенциальной передаче Киеву технологий для производства зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в воскресенье в эфире телеканала CBS сообщил член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Тернер, представляющий штат Огайо.

«Идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», заявил конгрессмен.

Он также добавил: «Я полагаю, что этот процесс еще продолжается». Законодатель охарактеризовал решение связанных с этим вопросов как «очень-очень трудное».

Ранее, 31 июля, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проявления Вашингтоном крайней осторожности при выдаче иностранным государствам лицензий на производство американских вооружений. Он отметил, что США не давали согласия на передачу Украине технологий ни для выпуска систем Patriot, ни для производства крылатых ракет Tomahawk, и усомнился в целесообразности такого шага.

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