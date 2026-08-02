Axios узнал о кампании республиканцев против преемника Трампа

В декабре 2025 года Axios писал, что Джей Ди Вэнс разработал стратегию подготовки к президентской кампании 2028 года, в основу которой легли поддержка Трампа, участие в промежуточных выборах в конгресс и работа с крупнейшими спонсорами партии. В мае The New York Times сообщила, что Трамп в частных беседах не раз задавался вопросом, сможет ли Вэнс стать его политическим преемником, хотя публично продолжал демонстрировать ему поддержку и регулярно сравнивал его с госсекретарем Марко Рубио. При этом сам президент допускал, что именно Вэнс остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года, а Рубио ранее заявлял, что поддержит его в случае выдвижения.