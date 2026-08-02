На Украине стали вводить лимиты на продажу дизельного топлива

На Украине автозаправочные станции стали вводить лимиты на продажу дизельного топлива, позволяя приобрести от 50 до 100 литров на одного клиента за одну заправку. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ограничения действуют на АЗС нескольких операторов. Чаще всего лимиты вводят на трассовых заправках, где топливо покупают водители грузовиков и дальнобойщики. Им теперь выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах из-за существенного сокращения разницы между оптовой и розничной ценой.
Введение лимитов, как поясняется в публикации, связано с резким сокращением поставок горючего на Украину, ограниченным предложением в Европе, а также обмелением Дуная, что усложнило речные поставки. Компенсировать дефицит по другим направлениям также проблематично.
По данным издания, средняя цена дизеля на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны (около 2 долларов) за литр. Эксперты не ожидают полной остановки продаж в ближайшее время, но предупреждают, что топливо на разных заправках будет периодически исчезать.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов* признал удары по АЗС «огромной проблемой», в украинских СМИ появились данные, что за два месяца сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрёк стране топливный кризис из-за остановки НПЗ.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.