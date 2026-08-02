На Украине стали вводить лимиты на продажу дизельного топлива

Ограничения действуют на АЗС нескольких операторов. Чаще всего лимиты вводят на трассовых заправках, где топливо покупают водители грузовиков и дальнобойщики. Им теперь выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах из-за существенного сокращения разницы между оптовой и розничной ценой.