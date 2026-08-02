Axios рассказал о «последнем акте» Трампа

Президент США Дональд Трамп не намерен делиться властью на ближайших выборах и планирует использовать свое влияние, чтобы диктовать условия Республиканской партии после выборов в Конгресс. Об этом пишет Axios со ссылкой на ближайших советников президента в материале под названием «Начался последний акт Трампа».
По данным издания, Трамп безразличен к тому, потеряют ли республиканцы контроль над палатой представителей или сенатом осенью 2026 года. Даже в случае поражения, считает он, его влияние среди однопартийцев останется как минимум на прежнем уровне или даже усилится.
Промежуточные выборы в конгресс США пройдут через три месяца, 3 ноября.
Республиканцы, приходящие в Конгресс, будут более лояльны Трампу, поскольку его критики либо уходят, либо проигрывают выборы. В Сенате ключевые комитеты могут возглавить союзники Трампа — Майк Ли, Рон Джонсон и Рик Скотт. В Палате представителей его немногочисленные критики-однопартийцы — Томас Мэсси и Марджори Тейлор Грин — покинут Конгресс, а их места займут республиканцы, обязанные своей победой поддержке Трампа.
Особое внимание в материале уделяется выборам 2028 года. Советники Трампа заявили, что он намерен стать «кингмейкером» — определять кандидата от республиканцев и его предвыборную платформу. По их данным, Трамп хочет видеть в президентской гонке 2028 года тандем Джей Ди Вэнса и Марко Рубио в качестве президента и вице-президента.
При этом Трамп будет сохранять интригу о собственном возможном выдвижении до последнего, но, по мнению советников, это лишь вопрос пиара для сохранения давления на Вэнса и Рубио. По данным Axios, Белый дом также следит за потенциальными конкурентами извне — губернатором Флориды Роном Десантисом, сенаторами Тедом Крузом и Джошем Хоули.
Как отмечает Axios, Трамп также планирует использовать президентские рычаги для сбора средств и расширения своего влияния за пределы президентского срока.
«Он любит, что когда он говорит кому-то: “Дай мне денег”, — тот дает ему деньги», — заявил один из советников. Другой добавил: «Вы настолько могущественны, насколько велик ваш банковский счет».
До этого Axios сообщал, что часть представителей традиционного крыла Республиканской партии начала публичную кампанию против вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого считают наиболее вероятным преемником президента Дональда Трампа.
Против Вэнса выступают сразу несколько групп внутри Республиканской партии: сторонники традиционного консерватизма, консерваторы, поддерживающие Израиль, а также часть медиаструктур медиамагната Руперта Мердока. По данным издания, Мердок еще до прошлых выборов советовал Трампу выбрать кандидатом в вице-президенты не Вэнса, а нынешнего госсекретаря Марко Рубио.
Как отмечает издание, инициативу возглавила редакционная коллегия The Wall Street Journal, которая еще во время президентских кампаний Трампа выступала против него.
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