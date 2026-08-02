Axios рассказал о «последнем акте» Трампа

При этом Трамп будет сохранять интригу о собственном возможном выдвижении до последнего, но, по мнению советников, это лишь вопрос пиара для сохранения давления на Вэнса и Рубио. По данным Axios, Белый дом также следит за потенциальными конкурентами извне — губернатором Флориды Роном Десантисом, сенаторами Тедом Крузом и Джошем Хоули.