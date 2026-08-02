На территории Румынии упали обломки украинского БПЛА

По данным ведомства, неопознанный объект появился в воздушном пространстве около 15:09 по местному времени. БПЛА якобы сбили сами украинцы. Для патрулирования и контроля с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16. Беспилотник барражировал вдоль рукава Сулина и над территориальными водами примерно 20 минут, после чего взял курс в сторону Украины, где был ликвидирован.