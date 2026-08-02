Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Румынии упали обломки украинского БПЛА

Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата на своей территории. Инцидент произошёл в воскресенье, когда радары зафиксировали воздушную цель у речной границы с Украиной.

Источник: Life.ru

«Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населённого пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной», — говорится в распространённом для СМИ сообщении МО.

По данным ведомства, неопознанный объект появился в воздушном пространстве около 15:09 по местному времени. БПЛА якобы сбили сами украинцы. Для патрулирования и контроля с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16. Беспилотник барражировал вдоль рукава Сулина и над территориальными водами примерно 20 минут, после чего взял курс в сторону Украины, где был ликвидирован.

Сигнал воздушной тревоги, объявленный в уезде Тулча, был отменён в 16:05. Пострадавших и материального ущерба на земле не зафиксировано. Румынские власти продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных районах.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что утром 2 августа система радиолокации зафиксировала неопознанный воздушный объект у речной границы с Украиной в уезде Тулча, после чего был объявлен сигнал оповещения RO-Alert. Сигнал отменили в 9:52, когда цель исчезла с радаров и не вошла в воздушное пространство Румынии. Инцидент произошёл вблизи границы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше