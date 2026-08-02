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Минобороны Румынии сообщило о падении обломков БПЛА у границы с Украиной

Обломки беспилотника упали на территории Румынии, сообщило Минобороны страны в соцсети X. По данным ведомства, до этого воздушная цель находилась в небе над Румынией около 20 минут.

Обломки беспилотника упали на территории Румынии, сообщило Минобороны страны в соцсети X. По данным ведомства, до этого воздушная цель находилась в небе над Румынией около 20 минут.

Воздушную цель обнаружили около 15:19 мск у речной границы с Украиной. Дрон летал над территориальными водами и вдоль рукава Сулина. С авиабазы Борча в воздух подняли два истребителя F-16 для контроля ситуации.

Фрагменты беспилотника обнаружили на сельскохозяйственном участке в населенном пункте Периправа. БПЛА упал примерно в одном километре от украинской границы. «Цель была сбита украинскими силами», — отметили в Минобороны. Пострадавших и повреждений на земле нет.

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