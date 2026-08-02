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СМИ: ВСУ катастрофически не хватает ракет для ПВО

Американское издание сообщает о критическом дефиците ракет для Patriot в украинских войсках. Зеленский на встрече в Белом доме призвал США восполнить запасы ПВО.

Источник: Reuters

Дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в украинских войсках приобрел критический характер, о чем сообщает The Washington Post.

«Владимир Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО на встрече в Белом доме во вторник. Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном», — отмечается в материале издания.

Ранее руководитель киевского режима выступил с упреком в адрес Запада, указав на отсутствие поставок ракет для Patriot при их наличии на складах. Как заявил Зеленский, США и европейские государства осведомлены о необходимых Украине боеприпасах, однако для их передачи «требуется политическое решение».

В Москве передачу вооружений Украине расценивают как препятствие для урегулирования конфликта и прямое вовлечение стран НАТО в противостояние, называя такие действия «игрой с огнем». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что любые грузы с военной техникой, следующие на Украину, будут рассматриваться Россией в качестве законных целей. В Кремле также подчеркивали, что западные поставки оружия не способствуют переговорному процессу и способны привести к негативным последствиям.

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