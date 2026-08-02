СМИ: ВСУ катастрофически не хватает ракет для ПВО

В Москве передачу вооружений Украине расценивают как препятствие для урегулирования конфликта и прямое вовлечение стран НАТО в противостояние, называя такие действия «игрой с огнем». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что любые грузы с военной техникой, следующие на Украину, будут рассматриваться Россией в качестве законных целей. В Кремле также подчеркивали, что западные поставки оружия не способствуют переговорному процессу и способны привести к негативным последствиям.