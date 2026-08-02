Италия сообщила о задержании танкера якобы из «теневого флота» России

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что термин «теневой флот» был изобретён западными странами намеренно. По его мнению, это понятие служит прикрытием для «разбоя» на морских путях и создания помех для транспортировки российских грузов.
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