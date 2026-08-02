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Италия сообщила о задержании танкера якобы из «теневого флота» России

Министерство обороны Италии сообщило о задержании в акватории Средиземного моря танкера Toa Payoh. По заявлению ведомства, опубликованному в соцсети X, судно якобы входит в состав так называемого теневого флота Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Согласно официальному заявлению, в ходе операции военно-морской миссии ЕС EUNAVFOR MED Irini был проведён досмотр танкера под флагом Камеруна. Установлено, что судно включено в санкционный список Евросоюза и якобы классифицируется как часть российского «теневого флота».

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что термин «теневой флот» был изобретён западными странами намеренно. По его мнению, это понятие служит прикрытием для «разбоя» на морских путях и создания помех для транспортировки российских грузов.

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