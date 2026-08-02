До 72 выросло число погибших при массовом прорыве мигрантов в Сеуте

Более 50 тыс. человек пересекли границу по суше и морю после начала массового перехода 30 июля. За следующие двое суток свыше 48 тыс. из них вернулись в Марокко. Испанские власти усилили полицейские и армейские патрули и установили у побережья плавучее заграждение длиной 500 м.