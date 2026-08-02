До 72 выросло число погибших при массовом прорыве мигрантов в Сеуте

Число погибших при массовом переходе мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту достигло 72 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Пять тел обнаружили у побережья Сеуты. С начала кризиса медицинскую помощь получили более 1 тыс. человек. Некоторые мигранты утонули, другие погибли в давке при попытке преодолеть волнорез и пограничное ограждение.
Более 50 тыс. человек пересекли границу по суше и морю после начала массового перехода 30 июля. За следующие двое суток свыше 48 тыс. из них вернулись в Марокко. Испанские власти усилили полицейские и армейские патрули и установили у побережья плавучее заграждение длиной 500 м.
Миграционный кризис в Сеуте начался 30 июля, когда тысячи жителей Марокко стали пересекать границу вплавь, на надувных кругах и небольших лодках. За полтора дня в испанский город проникли около 50 тыс. человек, власти Сеуты оценивали их число почти в 60 тыс. Испания направила в город военных, а мэр Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию гуманитарной и социальной катастрофой.
Испанские власти заявили о развертывании в Сеуте армии для урегулирования ситуации. Позднее испанское МВД сообщило, что Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в Сеуту.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что массовый наплыв мигрантов является «атакой и нарушением территориальной целостности страны».
Из-за этой ситуации итальянский премьер Джорджа Мелони пригрозила разорвать соглашение о Шенгенской зоне с Испанией. Инициативу поддержали в Финляндии, Австрии и Дании. Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такую процедуру невозможной.
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