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Иран и Оман завершают переговоры об условиях в Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о скором завершении переговоров с Оманом по вопросам навигации в Ормузском проливе. По словам министра, диалог между сторонами успешно продвигается и уже вышел на финальный этап. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, информация также была опубликована в его официальном Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Аббас Арагчи отметил прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию», — говорится в публикации.

Агентство Fars ранее опровергло сообщения израильского телеканала N12 о якобы достигнутых договоренностях по разблокировке Ормузского пролива. Согласно заявлению иранской стороны, Тегеран не давал согласия на нормализацию судоходства и не принимал предложений катарских посредников по данному вопросу.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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