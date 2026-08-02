Иран и Оман завершают переговоры об условиях в Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о скором завершении переговоров с Оманом по вопросам навигации в Ормузском проливе. По словам министра, диалог между сторонами успешно продвигается и уже вышел на финальный этап. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, информация также была опубликована в его официальном Telegram-канале.