NYT узнала о системе китайской полиции для наблюдения за иностранцами

Ранее генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов объяснил, что смартфоны на самом деле не подслушивают разговоры для показа рекламы, поскольку это технически затратно и юридически рискованно, а алгоритмы используют другие данные, которые пользователи сами оставляют. Он отметил, что поисковые запросы, геолокация и цифровой след, даже если покупка совершена офлайн, позволяют рекламным сетям моментально настраивать таргетинг.