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В Мексике задержан лидер наркокартеля Los Reyes Альфонсо Фернандес Магальон

Власти Мексики задержали лидера картеля Los Reyes — Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо. Как сообщает Roya News, в США Магальон входит в число самых разыскиваемых преступников, американские власти объявили награду до $5 млн за информацию, которая поможет его задержать.

Власти Мексики задержали лидера картеля Los Reyes — Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо. Как сообщает Roya News, в США Магальон входит в число самых разыскиваемых преступников, американские власти объявили награду до $5 млн за информацию, которая поможет его задержать.

Задержание произвели мексиканские военные при поддержке Национальной гвардии в западном штате Мичоакан, где базируется картель Los Reyes. Магальон под усиленной охраной доставлен в Мехико в распоряжение Генеральной прокуратуры Мексики. В ответ на задержание своего лидера члены Los Reyes перекрыли несколько дорог в Мичоакане, устроив баррикады, а также подожгли десятки автомобилей. В регионе усилено военное присутствие до полного восстановления правопорядка.

Группировка Los Reyes занимается контрабандой наркотиков, причастна к похищениям людей, угону автомобилей, вымогательствам и т. п. Члены группировки также неоднократно нападали на мексиканских военных, используя для этого дроны с взрывчаткой. Американские власти обвиняют Магальона в организации производства и поставок наркотиков в США. Посол США в Мексике Рональд Джонсон заявил, что поимка Магальона — «еще один ясный сигнал: преступникам не скрыться».

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