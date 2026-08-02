«Всё, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, — всё это было сделано незаконно, в обход конституции… Сейчас финская элита боится, что им придётся отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией), чтобы с помощью неё уйти от ответственности», — цитирует политика РИА «Новости».