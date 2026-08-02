До 4 выросло число раненых при ракетном обстреле в Белгородской области

Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Белгородской области возросло до четырех, сообщили в региональном оперативном штабе.
«В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.
В Грайворонском округе в селе Смородино при атаках двух FPV-дронов повреждены окна и фасад частного дома. В Шебекино при взрыве беспилотника произошло возгорание цеха на территории предприятия. Еще один FPV-дрон нанес удар по автомобилю, после чего машина загорелась.
В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник атаковал социальный объект, повредив крышу, окна и внутреннюю отделку одного из помещений. В поселке Малиновка после детонации двух дронов огонь уничтожил частный дом.
Ранее сообщалось, что при атаке на территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Казачья Лисица Грайворонского округа погибли три человека и еще трое получили ранения.
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