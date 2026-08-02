Ранее Мирошник заявил, что США не могут выйти из украинского конфликта из-за зависимости от европейских союзников, хотя Вашингтону было бы выгоднее сосредоточиться на сотрудничестве с Россией. Он отметил, что Европа прилагает усилия, чтобы сохранить вовлечённость США в кризис, и американцы остаются заложниками этой политики.