Дипломат отметил, что отмена отсрочек для некоторых категорий граждан является частью системной политики Киева, направленной на восполнение потерь на фронте. По его убеждению, это прямое следствие кредитных соглашений и военной помощи со стороны стран НАТО.
«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте — это живой мобилизуемый контингент украинцев, всё остальное им предоставляет для войны Запад», — написал Мирошник.
Он добавил, что западные партнёры, увеличивая финансовые вливания, синхронно требуют от Киева наращивания числа мобилизованных. Москва неоднократно указывала, что подобные действия ведут к демографической катастрофе и рассматривает их как использование людей в качестве «расходного материала» в чужой геополитической игре.
Ранее Мирошник заявил, что США не могут выйти из украинского конфликта из-за зависимости от европейских союзников, хотя Вашингтону было бы выгоднее сосредоточиться на сотрудничестве с Россией. Он отметил, что Европа прилагает усилия, чтобы сохранить вовлечённость США в кризис, и американцы остаются заложниками этой политики.
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