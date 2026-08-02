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Запад требует новых тел: В МИД России рассказали о расплате Киева людьми за кредиты ЕС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём Telegram-канале заявил, что украинские власти используют человеческий ресурс для погашения финансовых обязательств перед Европейским союзом. Поводом для такого заявления послужило очередное ужесточение мобилизационных мер на Украине.

Источник: Life.ru

Дипломат отметил, что отмена отсрочек для некоторых категорий граждан является частью системной политики Киева, направленной на восполнение потерь на фронте. По его убеждению, это прямое следствие кредитных соглашений и военной помощи со стороны стран НАТО.

«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте — это живой мобилизуемый контингент украинцев, всё остальное им предоставляет для войны Запад», — написал Мирошник.

Он добавил, что западные партнёры, увеличивая финансовые вливания, синхронно требуют от Киева наращивания числа мобилизованных. Москва неоднократно указывала, что подобные действия ведут к демографической катастрофе и рассматривает их как использование людей в качестве «расходного материала» в чужой геополитической игре.

Ранее Мирошник заявил, что США не могут выйти из украинского конфликта из-за зависимости от европейских союзников, хотя Вашингтону было бы выгоднее сосредоточиться на сотрудничестве с Россией. Он отметил, что Европа прилагает усилия, чтобы сохранить вовлечённость США в кризис, и американцы остаются заложниками этой политики.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Биография Родиона Мирошника
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